Энтони: все в «Оклахоме» должны понимать свою ответственность за происходящее

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Кармело Энтони после поражения от «Денвер Наггетс» со счётом 94:102 в матче регулярного чемпионата НБА отметил, что команде нужно обсудить сложившуюся ситуацию.

«Мы должны поговорить об этом. Нужно изучить эту ситуацию и разобраться в ней. Мы должны быть откровенны по отношению к каждому из партнёров. Все должны понимать свою ответственность за то, что происходит», — цитирует Энтони журналист Фред Кац.

«Оклахома-Сити Тандер» проиграл четыре матча подряд и занимает 12-е место в Западной конференции.