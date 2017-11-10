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Энтони: все в «Оклахоме» должны понимать свою ответственность за происходящее

Баскетбол

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Кармело Энтони после поражения от «Денвер Наггетс» со счётом 94:102 в матче регулярного чемпионата НБА отметил, что команде нужно обсудить сложившуюся ситуацию.

«Мы должны поговорить об этом. Нужно изучить эту ситуацию и разобраться в ней. Мы должны быть откровенны по отношению к каждому из партнёров. Все должны понимать свою ответственность за то, что происходит», — цитирует Энтони журналист Фред Кац.

«Оклахома-Сити Тандер» проиграл четыре матча подряд и занимает 12-е место в Западной конференции.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Оклахома-Сити Тандер Кармело Энтони
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