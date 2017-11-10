Казинс: Валанчюнас — восхитительный симулянт

Центровой «Нью-Орлеан Пеликанс» Демаркус Казинс поддел центрового Йонаса Валанчюнаса после поражения от «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА, обвинив того в симуляциях. Игра в Канаде завершилась со счётом 122:118.

«Валанчюнас — восхитительный симулянт», — цитирует Казинса Тhe score.

Демаркус Казинс по ходу всей игры выражал недовольство действиями арбитров и получил 4 персональных замечания за 38 минут на паркете. Казинс набрал 20 очков и 15 подборов, но реализовал лишь 8 бросков с игры из 24 и допустил 7 потерь.