«Химки» представили видео о поддержке болельщиков в домашних матчах Евролиги

Пресс-служба БК «Химки» представила видео о том, как болельщики поддерживают команду на домашних матчах в Евролиге. Свои домашние игры «Химки» проводят в Мытищах из-за несоответствия своего зала требованиям Евролиги. На эту арену «Химки» приходит поддержать большое количество зрителей (в среднем домашние матчи «Химок» в Евролиге посещают 5707 человек). Следует отметить, что пока подмосковная команда не проиграла ни одного домашнего матча.



10 ноября «Химкам» предстоит принять на своём паркете испанскую «Басконию» в рамках очередного тура Евролиги.

Видео доступно на канале «Химок» в Youtube.