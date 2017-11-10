Ковингтон близок к продлению контракта с «Филадельфией»

Форвард «Филадельфии» Роберт Ковингтон получит возможность продлить контракт с «Сиксерс» 15 ноября. По информации обозревателя New York Times Марка Штайна, обе стороны близки к договорённости. Ожидается, что «Филадельфия» добавит $ 15 млн к зарплате Ковингтона в этом году, чтобы снизить объём выплат в последующие годы.



«Роберт Ковингтон будет иметь право продлить контракт в среду. Источники в лиге сообщают, что «Филадельфия» намеревается оформить новую сделку так быстро, как это возможно», — написал Штайн в своём «твиттере».



В текущем сезоне Ковингтон набирает за матч 16 очков и совершает 5,8 подбора.