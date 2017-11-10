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«Фенербахче» разгромил «Бамберг» — "+23", Веселы набрал 15 очков

Баскетбол

«Фенербахче» выиграл у «Бамберга» в выездном матче Евролиги со счётом 80:57 и прервал серию немецкой команды из трёх побед подряд.

Подопечные Желько Обрадовича имели небольшое преимущество на протяжении всей встречи. Хозяева старались не отставать от соперника, но в четвёртой четверти в течение семи минут не смогли набрать ни одного очка. В итоге игра завершилась с разгромным счётом.

Самым результативным игроком встречи оказался центровой «Фенербахче» Ян Веселы, набравший 15 очков. В составе «Бамберга» 12 очков набрал форвард Огустин Рубит.

Евролига. 6-й тур
10 ноября 2017, пятница. 22:00 МСК
Бамберг
Бамберг, Германия
57 : 80 (16:21, 17:22, 13:11, 11:26)
Фенербахче
Стамбул, Турция
Бамберг: Рубит, Олинде, Хекман, Радошевич, Тэйлор, Ло, Митрович , Райт, Зисис, Николич, Штайгер, Хикман
Фенербахче: Веселы, Гудурич, Гюлер, Дювериоглу, Датоме, Нанналли, Слукас, Мелли, Эрсек, Махмутоглу, Уонамэйкер, Томпсон
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бамберг БК Фенербахче Ян Веселы
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