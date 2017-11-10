«Фенербахче» разгромил «Бамберг» — "+23", Веселы набрал 15 очков

«Фенербахче» выиграл у «Бамберга» в выездном матче Евролиги со счётом 80:57 и прервал серию немецкой команды из трёх побед подряд.



Подопечные Желько Обрадовича имели небольшое преимущество на протяжении всей встречи. Хозяева старались не отставать от соперника, но в четвёртой четверти в течение семи минут не смогли набрать ни одного очка. В итоге игра завершилась с разгромным счётом.



Самым результативным игроком встречи оказался центровой «Фенербахче» Ян Веселы, набравший 15 очков. В составе «Бамберга» 12 очков набрал форвард Огустин Рубит.