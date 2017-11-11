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«Уникаха» переиграла «Црвену Звезду», у Недовича — 17 очков

Баскетбол

Испанская «Уникаха» в домашнем матче 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги одержала победу над сербской «Црвеной Звездой» — 79:65.

Хозяева быстро добились преимущества "+16", а их максимальный перевес по ходу первой половины встречи достигал 21 очка. Гости смогли приблизиться к сопернику в третьей четверти, когда счёт был 54:48 в пользу подопечных Хоана Пласы. Однако команда из Малаги вновь совершила рывок, после чего уверенно контролировала ситуацию.

Самым результативным баскетболистом матча оказался защитник «Уникахи» Неманья Недович, в активе которого 17 очков. В составе «Црвены Звезды» ни один из игроков не смог набрать более 10 очков.

Евролига. 6-й тур
10 ноября 2017, пятница. 22:45 МСК
Уникаха
Малага, Испания
79 : 65 (22:12, 23:19, 18:19, 16:15)
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Уникаха: Недович - 17, Салин - 15, Милосавлевич - 12, Огастин - 10, Брукс - 8, Мюсли - 7, Вачински - 4, Маккаллум - 4, Шермадини - 2, Диас, Суарес, Солуад
Црвена Звезда: Лессор - 10, Рочести - 10, Фелдейн - 10, Данжубич - 8, Лазич - 6, Йованович - 5, Радичевич - 5, Добрич - 5, Апич - 2, Бьелица - 2, Давидовац - 2, Янкович
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Црвена Звезда Уникаха Неманья Недович
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