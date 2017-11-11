«Уникаха» переиграла «Црвену Звезду», у Недовича — 17 очков

Испанская «Уникаха» в домашнем матче 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги одержала победу над сербской «Црвеной Звездой» — 79:65.



Хозяева быстро добились преимущества "+16", а их максимальный перевес по ходу первой половины встречи достигал 21 очка. Гости смогли приблизиться к сопернику в третьей четверти, когда счёт был 54:48 в пользу подопечных Хоана Пласы. Однако команда из Малаги вновь совершила рывок, после чего уверенно контролировала ситуацию.



Самым результативным баскетболистом матча оказался защитник «Уникахи» Неманья Недович, в активе которого 17 очков. В составе «Црвены Звезды» ни один из игроков не смог набрать более 10 очков.