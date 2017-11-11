До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Курич: врачи говорят, что я был на волоске от смерти, сердце не билось 30 секунд

Баскетбол

Американской защитник БК «Зенит» Кайл Курич вспомнил события 2015 года, когда он был вынужден перенести операцию по удалению опухоли мозга. В тот период баскетболист защищал цвета «Гран-Канарии».

«Ох, это тяжёлая история. У нас был выездной матч. Я проснулся с утра, и голова раскалывалась. Мне дали много обезболивающего, но оно абсолютно не помогало, я постоянно чувствовал эту боль. Закончился матч, из отеля меня отправили в госпиталь, но врачи не увидели ничего подозрительного, сказали, что с моим здоровьем всё в порядке. Я спросил: «Может, стоит сделать снимок?» Мне ответили, что в этом нет необходимости. Я приехал в Барселону, ещё раз сходил в больницу. Мне опять ответили, что беспокоиться не из-за чего. На следующий день команда должна была лететь в Берлин, на игру Еврокубка. Я вернулся в Гран-Канарию, провёл там ночь. Проснувшись наутро, я буквально не понимал, что происходит вокруг, перед глазами всё плыло… Меня отправили в больницу, там сделали снимок и обнаружили опухоль. Я позвонил отцу, жене, всё рассказал. Было ясно, что предстоит операция.

Не могу описать поддержку словами. Жена, семья, команда, сотни людей… Это невозможно передать, только почувствовать. Я получал слова поддержки со всего мира — из США, Испании, Франции, России. Безмерно благодарен всем. Тогда речь шла даже не о том, смогу я вернуться на площадку или нет. Врачи говорят, что я был на волоске от смерти, моё сердце не билось 30 секунд… Потом я начал медленно поправляться, попробовал ходить. Я чувствовал, что силы возвращаются. Когда понял, что вернусь в игру, не смог сдержать слёз. Болельщики меня встретили невероятно! Я чувствовал, что люди гордятся мной, что они рады тому, что всё так закончилось. Тогда я лишний раз понял, что в «Гран-Канарии» я дома», — цитирует Курича пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Кайл Курич перенесёт операцию по удалению опухоли мозга
Источник: Официальный сайт БК "Зенит" Сообщить об ошибке
Теги
БК Зенит
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент