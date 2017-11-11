Курич: врачи говорят, что я был на волоске от смерти, сердце не билось 30 секунд

Американской защитник БК «Зенит» Кайл Курич вспомнил события 2015 года, когда он был вынужден перенести операцию по удалению опухоли мозга. В тот период баскетболист защищал цвета «Гран-Канарии».



«Ох, это тяжёлая история. У нас был выездной матч. Я проснулся с утра, и голова раскалывалась. Мне дали много обезболивающего, но оно абсолютно не помогало, я постоянно чувствовал эту боль. Закончился матч, из отеля меня отправили в госпиталь, но врачи не увидели ничего подозрительного, сказали, что с моим здоровьем всё в порядке. Я спросил: «Может, стоит сделать снимок?» Мне ответили, что в этом нет необходимости. Я приехал в Барселону, ещё раз сходил в больницу. Мне опять ответили, что беспокоиться не из-за чего. На следующий день команда должна была лететь в Берлин, на игру Еврокубка. Я вернулся в Гран-Канарию, провёл там ночь. Проснувшись наутро, я буквально не понимал, что происходит вокруг, перед глазами всё плыло… Меня отправили в больницу, там сделали снимок и обнаружили опухоль. Я позвонил отцу, жене, всё рассказал. Было ясно, что предстоит операция.



Не могу описать поддержку словами. Жена, семья, команда, сотни людей… Это невозможно передать, только почувствовать. Я получал слова поддержки со всего мира — из США, Испании, Франции, России. Безмерно благодарен всем. Тогда речь шла даже не о том, смогу я вернуться на площадку или нет. Врачи говорят, что я был на волоске от смерти, моё сердце не билось 30 секунд… Потом я начал медленно поправляться, попробовал ходить. Я чувствовал, что силы возвращаются. Когда понял, что вернусь в игру, не смог сдержать слёз. Болельщики меня встретили невероятно! Я чувствовал, что люди гордятся мной, что они рады тому, что всё так закончилось. Тогда я лишний раз понял, что в «Гран-Канарии» я дома», — цитирует Курича пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Кайл Курич перенесёт операцию по удалению опухоли мозга