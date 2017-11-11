«Детройт» продлил свою победную серию, одолев «Атланту»

«Детройт Пистонс» одолел «Атланту Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась со счётом 111:104 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Реджи Джексон, набравший 22 очка. На счету Эйвери Брэдли 20 очков, Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 16 очков и 20 подборов. За «Атланту» 22 очка набрал Кент Бэйзмор, в активе Денниса Шрёдера 17 очков и 11 передач.

Для «Детройта» эта победа стала четвёртой подряд и седьмой в последних восьми играх. «Атланта» потерпела 10-е поражение в 12 матчах сезона.