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«Бостон» одолел «Шарлотт», продлив победную серию до 11 игр, и потерял Ирвинга

Баскетбол

«Бостон Селтикс» одержал очередную победу в регулярном чемпионате НБА, переиграв «Шарлотт Хорнетс». Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 90:87 в пользу хозяев. Отметим, что по ходу матча преимущество «Шарлотт» достигало 18 очков.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Шейн Ларкин и Джейсон Тейтум, набравшие по 16 очков. Ещё 15 очков на счету Терри Розира. Лидер «Селтикс» Кайри Ирвинг провёл на площадке всего одну минуту, после чего получил удар локтем в лицо от одноклубника Арона Бейнса и не смог продолжить встречу. У «Хорнетс» 20 очков и 11 передач на счету Кембы Уокера. Эта победа стала для «Селтикс» 11-й подряд.

В ещё одном матче «Индиана Пэйсерс» разгромил «Чикаго Буллз» — 105:87.

НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2017, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бостон Селтикс:
Шарлотт Хорнетс:
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2017, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Чикаго Буллз:
Индиана Пэйсерс:
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Индиана Пэйсерс Чикаго Буллз Шарлотт Хорнетс Кайри Ирвинг
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