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Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» одолеть «Сан-Антонио»

Баскетбол

«Сан-Антонио Спёрс» потерпел поражение от «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Эйти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и завершилась со счётом 94:87 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, на счету которого 28 очков и 12 подборов. У «Сан-Антонио» 20 очков и 12 подборов набрал Ламаркус Олдридж, 18 очков в активе Ману Джинобили. Благодаря этой победе «Бакс» прервали серию из четырёх поражений.

В ещё одном матче «Майами Хит» обыграл «Юту Джаз» — 84:74.

НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2017, суббота. 05:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
87 : 94 (27:25, 20:21, 23:30, 17:18)
Милуоки Бакс
Милуоки
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 20, Джинобили - 18, Миллз - 14, Андерсон - 10, Пау Газоль - 8, Гэй - 6, Форбс - 6, Грин - 5, Хиллиард, Костелло, Дав. Бертанс, Ловернь, Мюррей, Паркер, Леонард, Уайт, Пол
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Миддлтон - 13, Бледсо - 13, Хенсон - 10, Брогдон - 9, Деллаведова - 9, Снелл - 5, Мейкер - 4, Лиггинс - 3, Телетович, Боломбой, Вон, Терри, Уилсон, Паркер, Пэйтон II, Браун
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2017, суббота. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Майами Хит
Майами
Юта Джаз:
Майами Хит:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Майами Хит Милуоки Бакс Сан-Антонио Спёрс Юта Джаз Ламаркус Олдридж Ману Джинобили Яннис Адетокунбо
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