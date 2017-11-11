Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» одолеть «Сан-Антонио»

«Сан-Антонио Спёрс» потерпел поражение от «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Эйти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и завершилась со счётом 94:87 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, на счету которого 28 очков и 12 подборов. У «Сан-Антонио» 20 очков и 12 подборов набрал Ламаркус Олдридж, 18 очков в активе Ману Джинобили. Благодаря этой победе «Бакс» прервали серию из четырёх поражений.

В ещё одном матче «Майами Хит» обыграл «Юту Джаз» — 84:74.