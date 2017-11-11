«Оклахома» выиграла у «Клипперс», Джордж набрал 42 очка, Лу Уильямс — 35

«Оклахома-Сити Тандер» победил «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Чизпик Энерджи-Арене» в Оклахома-Сити и завершилась со счётом 120:111 в пользу хозяев.

В составе победителей самым результативным игроком стал Пол Джордж, набравший 42 очка. Ещё 22 очка в активе Расселла Уэстбрука. За «Клипперс» 35 очков набрал Лу Уильямс, по 17 очков в активе Блэйка Гриффина и Остина Риверса.

«Тандер» прервали серию из четырёх поражений. «Клипперс» проиграли четвёртый матч подряд.