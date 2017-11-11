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«Оклахома» выиграла у «Клипперс», Джордж набрал 42 очка, Лу Уильямс — 35

Баскетбол

«Оклахома-Сити Тандер» победил «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Чизпик Энерджи-Арене» в Оклахома-Сити и завершилась со счётом 120:111 в пользу хозяев.

В составе победителей самым результативным игроком стал Пол Джордж, набравший 42 очка. Ещё 22 очка в активе Расселла Уэстбрука. За «Клипперс» 35 очков набрал Лу Уильямс, по 17 очков в активе Блэйка Гриффина и Остина Риверса.

«Тандер» прервали серию из четырёх поражений. «Клипперс» проиграли четвёртый матч подряд.

НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2017, суббота. 05:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
120 : 111 (30:31, 33:24, 31:31, 26:25)
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Джордж - 42, Уэстбрук - 22, Абринес - 14, Энтони - 14, Джонсон - 9, Грант - 7, Фелтон - 5, Роберсон - 4, Хьюстис - 3, Дозьер, Паттерсон, Синглер, Коллисон, Адамс, Фергюсон, Хэмилтон
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 35, Риверс - 17, Гриффин - 17, Рид - 15, Торнвелл - 10, Джордан - 9, Джонсон - 5, Эванс - 3, Беверли, Уильямс, Теодосич, Харрелл, Деккер, Галлинари, Уилсон
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Клипперс Оклахома-Сити Тандер Блэйк Гриффин Лу Уильямс Пол Джордж Расселл Уэстбрук
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