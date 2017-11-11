Яннис Адетокунбо исполнил эффектный данк в матче с «Сан-Антонио»

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал автором эффектного данка в матче регулярного чемпионата НБА против «Сан-Антонио Спёрс».



Яннис перехватил передачу атакующего защитника техасцев Ману Джинобили, оторвался от соперников и исполнил данк с разворота одной рукой.



Адетокунбо провёл на площадке 36 минут, набрал 28 очков, собрал 12 подборов, отдал пять результативных передач, а также совершил четыре блок-шота и один перехват. Встреча завершилась победой «Милуоки» со счётом 94:87.



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