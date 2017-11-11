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Яннис Адетокунбо исполнил эффектный данк в матче с «Сан-Антонио»

Баскетбол

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал автором эффектного данка в матче регулярного чемпионата НБА против «Сан-Антонио Спёрс».

Яннис перехватил передачу атакующего защитника техасцев Ману Джинобили, оторвался от соперников и исполнил данк с разворота одной рукой.

Адетокунбо провёл на площадке 36 минут, набрал 28 очков, собрал 12 подборов, отдал пять результативных передач, а также совершил четыре блок-шота и один перехват. Встреча завершилась победой «Милуоки» со счётом 94:87.

Видео доступно на официальной странице Bleacher Report в социальной сети «Инстаграм».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Милуоки Бакс Сан-Антонио Спёрс Ману Джинобили Яннис Адетокунбо
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