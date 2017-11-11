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Кидд: Бледсо проделал отличную работу в матче с «Сан-Антонио»

Баскетбол

Главный тренер «Милуоки Бакс» Джейсон Кидд поделился впечатлениями от дебюта разыгрывающего защитника Эрика Бледсо в матче с «Сан-Антонио Спёрс» (94:87).

«Мне кажется, Эрик просто был рад вернуться на площадку. Я думал, что его лидерство, разговоры с товарищами по команде во время игры – это то, что нам нужно. Считаю, что он проделал отличную работу. Он не был застенчивым, когда разговаривал с одноклубниками», – приводит слова Кидда ESPN.

Бледсо за 29 минут набрал 13 очков, отдал семь результативных передач, совершил четыре подбора и один перехват.

Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» одолеть «Сан-Антонио»
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Милуоки Бакс Сан-Антонио Спёрс Джейсон Кидд Эрик Бледсо
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