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Тони Паркер надеется вернуться до конца ноября

Баскетбол

Разыгрывающий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер планирует вернуться в состав команды до конца ноября, сообщает ESPN.

Напомним, что 35-летний француз получил разрыв четырёхглавой мышцы бедра в мае нынешнего года в матче второго раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс».

Ранее главный тренер техасской команды Грег Попович сообщил, что Паркер вернётся в строй раньше форварда Кавая Леонарда, который тоже восстанавливается после травмы.

В минувшем сезоне Тони проводил на паркете по 25,2 минуты, собирая коллекцию из 10,1 очка, 4,5 передачи, 1,8 подбора и 0,5 перехвата в среднем за игру.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Сан-Антонио Спёрс Тони Паркер
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