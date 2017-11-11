Тони Паркер надеется вернуться до конца ноября

Разыгрывающий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер планирует вернуться в состав команды до конца ноября, сообщает ESPN.



Напомним, что 35-летний француз получил разрыв четырёхглавой мышцы бедра в мае нынешнего года в матче второго раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс».



Ранее главный тренер техасской команды Грег Попович сообщил, что Паркер вернётся в строй раньше форварда Кавая Леонарда, который тоже восстанавливается после травмы.



В минувшем сезоне Тони проводил на паркете по 25,2 минуты, собирая коллекцию из 10,1 очка, 4,5 передачи, 1,8 подбора и 0,5 перехвата в среднем за игру.