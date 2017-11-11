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Эмбиид: не могу дождаться, когда выйду на паркет против Дрэймонда Грина

Баскетбол

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал, почему жаждет сыграть с «Голден Стэйт Уорриорз» и лично против форварда калифорнийцев Дрэймонда Грина.

«Я видел Дрэймонда этим летом и сказал ему, что собираюсь надрать его задницу. Я не могу дождаться, когда выйду на паркет против него. Мне нравится, как он использует «трэш-ток». Мне кажется, что в этом мы с ним очень похожи. Это будет забавная битва, особенно против Стивена Карри, Клэя Томпсона и Кевина Дюранта. Я до сих пор не играл против них, поэтому я взволнован», – приводит слова Эмбиида ESPN.

«Филадельфия» встретится с «Голден Стэйт» в Окленде завтра, 12 ноября.

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Источник: The Score Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Филадельфия Сиксерс Джоэл Эмбиид Дрэймонд Грин
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