Эмбиид: не могу дождаться, когда выйду на паркет против Дрэймонда Грина

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал, почему жаждет сыграть с «Голден Стэйт Уорриорз» и лично против форварда калифорнийцев Дрэймонда Грина.



«Я видел Дрэймонда этим летом и сказал ему, что собираюсь надрать его задницу. Я не могу дождаться, когда выйду на паркет против него. Мне нравится, как он использует «трэш-ток». Мне кажется, что в этом мы с ним очень похожи. Это будет забавная битва, особенно против Стивена Карри, Клэя Томпсона и Кевина Дюранта. Я до сих пор не играл против них, поэтому я взволнован», – приводит слова Эмбиида ESPN.

«Филадельфия» встретится с «Голден Стэйт» в Окленде завтра, 12 ноября.