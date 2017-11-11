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Чарльз Баркли подшутил над Лонзо Боллом

Баскетбол

Во время эфира на американском телеканале TNT баскетбольный аналитик Чарльз Баркли подшутил над разыгрывающим защитником «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Боллом.

Баркли начал уворачиваться от воображаемых предметов. Когда другой эксперт Кенни Смит спросил его, почему он так делает, Чарльз ответил: «Всё дело в бросках Лонзо Болла. В нашу студию летят кирпичи».

В нынешнем сезоне средняя реализация бросков с игры у Болла составляет 29,2 %.

Видео доступно на официальной странице Bleacher Report в социальной сети «Твиттер».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Лонзо Болл Чарльз Баркли
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