Чарльз Баркли подшутил над Лонзо Боллом

Во время эфира на американском телеканале TNT баскетбольный аналитик Чарльз Баркли подшутил над разыгрывающим защитником «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Боллом.



Баркли начал уворачиваться от воображаемых предметов. Когда другой эксперт Кенни Смит спросил его, почему он так делает, Чарльз ответил: «Всё дело в бросках Лонзо Болла. В нашу студию летят кирпичи».



В нынешнем сезоне средняя реализация бросков с игры у Болла составляет 29,2 %.



Видео доступно на официальной странице Bleacher Report в социальной сети «Твиттер».