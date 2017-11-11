100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Чикаго примет матч звёзд НБА-2020

Баскетбол

Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне 2020 года пройдёт в Чикаго, сообщает пресс-служба лиги. Чикаго примет мероприятие впервые с 1988 года.

В нынешнем сезоне матч звёзд НБА пройдёт в Лос-Анджелесе на родной арене «Лос-Анджелес Лейкерс». Мероприятие традиционно проходит в феврале и включает в себя не только игру между сильнейшими баскетболистами Востока и Запада, но и множество других шоу.

Источник: NBA Сообщить об ошибке
Теги
Матч звёзд НБА
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент