Чикаго примет матч звёзд НБА-2020

Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне 2020 года пройдёт в Чикаго, сообщает пресс-служба лиги. Чикаго примет мероприятие впервые с 1988 года.



В нынешнем сезоне матч звёзд НБА пройдёт в Лос-Анджелесе на родной арене «Лос-Анджелес Лейкерс». Мероприятие традиционно проходит в феврале и включает в себя не только игру между сильнейшими баскетболистами Востока и Запада, но и множество других шоу.