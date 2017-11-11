Сербскому «Партизану» запретили регистрировать новых игроков из-за задолженности по зарплате перед центровым Кевином Джонсом, передаёт Eurohoops.



Клуб отреагировал на данную ситуацию, и, по словам спортивного директора клуба Драгана Тодорича, вопрос разрешится в ближайшие дни.



«У нас есть две задолженности перед Джонсом, но сумма не очень большая. Как только мы сможем — выплатим ему необходимую сумму», — подчеркнул Тодорич.