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«Партизану» запретили регистрировать новых игроков

Баскетбол

Сербскому «Партизану» запретили регистрировать новых игроков из-за задолженности по зарплате перед центровым Кевином Джонсом, передаёт Eurohoops.

Клуб отреагировал на данную ситуацию, и, по словам спортивного директора клуба Драгана Тодорича, вопрос разрешится в ближайшие дни.

«У нас есть две задолженности перед Джонсом, но сумма не очень большая. Как только мы сможем — выплатим ему необходимую сумму», — подчеркнул Тодорич.

Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
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