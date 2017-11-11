Розир: при «-15» Стивенс сказал, что «Бостон» победит и арена сойдёт с ума

Защитник «Бостон Селтикс» Терри Розир прокомментировал победу в регулярном чемпионате НБА над «Шарлотт Хорнетс». Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 90:87 в пользу хозяев. В ходе матча преимущество «Шарлотт» достигало 18 очков.

«Я помню, как во время тайм-аута тренер сказал: «Мы выиграем эту игру и вся арена сойдёт с ума». Мы на тот момент сильно проигрывали — вероятно, очков 15. Брэд Стивенс знал, что мы выиграем матч к радости зрителей. Это казалось безумием, но именно так всё и произошло», — цитирует игрока ESPN.