Ларкин: в «Бостоне» много парней, которые могут делать всё

Защитник «Бостон Селтикс» Шейн Ларкин прокомментировал победу в регулярном чемпионате НБА над «Шарлотт Хорнетс». Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 90:87 в пользу хозяев. В ходе матча преимущество «Шарлотт» достигало 18 очков.



«Мы очень умная команда. Мы молоды, но все мы верим друг в друга. Мы верим в себя. В НБА кто-то всегда получает травмы, это нормально. Вы всегда должны быть готовы к тому, чтобы выйти на паркет и сделать свое дело.



У нас в команде много парней, которые могут делать всё. Мы едины. Мы молоды. Я не знаю среднего возраста нашей команды, но мы очень стрессоустойчивы и голодны до побед. Мы не хотим проигрывать», — цитирует игрока ESPN.

Лидер «Селтикс» Кайри Ирвинг провёл на площадке всего одну минуту, после чего получил удар локтем в лицо от одноклубника Арона Бейнса и не смог продолжить встречу.