29 очков Кларка не спасли «Автодор» от поражения в матче с УНИКСом

Казанский УНИКС добыл домашнюю победу над саратовским «Автодором» в рамках очередного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Первая четверть осталась за гостями. В дальнейшем УНИКСу удалось вырваться вперёд, что, впрочем, не уберегло казанцев от нервной концовки. Немногим более чем за минуту до финальной сирены их преимущество составляло лишь одно очко. Тем не менее уверенная игра в концовке позволила им оформить итоговый успех — 89:82.

Самым результативным в составе победителей стал Хоакин Колом, набравший 17 очков. У «Автодора» 29 очков — в активе Коти Кларка, ещё 21 очко набрал Майка Даунс.