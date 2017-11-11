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29 очков Кларка не спасли «Автодор» от поражения в матче с УНИКСом

Баскетбол

Казанский УНИКС добыл домашнюю победу над саратовским «Автодором» в рамках очередного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Первая четверть осталась за гостями. В дальнейшем УНИКСу удалось вырваться вперёд, что, впрочем, не уберегло казанцев от нервной концовки. Немногим более чем за минуту до финальной сирены их преимущество составляло лишь одно очко. Тем не менее уверенная игра в концовке позволила им оформить итоговый успех — 89:82.

Самым результативным в составе победителей стал Хоакин Колом, набравший 17 очков. У «Автодора» 29 очков — в активе Коти Кларка, ещё 21 очко набрал Майка Даунс.

Единая лига ВТБ
11 ноября 2017, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
89 : 82 (17:22, 23:20, 27:21, 22:19)
Автодор
Саратов, Россия
УНИКС: Колом - 17, Локкетт - 16, Ласме - 14, Смит - 13, Эджим - 8, Анджушич - 7, Шуховцов - 6, Понкрашов - 5, Трушкин - 3, Колесников, Билле, Сергеев
Автодор: Кларк - 29, Даунс - 21, Шелекето - 11, Клименко - 7, Фрейзер - 6, Моррис - 5, Робинсон - 2, Забелин - 1, Ключников, Павленко, Зибиров
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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