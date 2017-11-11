Прифтис: «Автодор» доставил УНИКСу массу сложностей

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился впечатлениями от домашнего поединка с «Автодором», в котором его команда победила со счётом 89:82.

«Поздравляю ребят, они молодцы. А ведь сегодня мы столкнулись с массой сложностей. Соперник их нам доставил, к тому же наши «большие» быстро набрали много фолов. Несмотря на все эти проблемы, мы смогли собраться и выиграли такой сложный матч», — приводит слова Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Для УНИКСа эта победа стала пятой в пяти матчах Единой лиги ВТБ. В следующем туре команда Прифтиса примет на своей площадке «Химки».