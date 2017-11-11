Женская сборная России разгромила Албанию в первом матче отбора ЧЕ-2019

Сегодня, 11 ноября, для женской сборной России по баскетболу стартовал отборочный турнир чемпионата Европы 2019 года. В первом квалификационном поединке россиянки на выезде встречались со сборной Албании. Дебютный матч под руководством Олафа Ланге прошёл для сборной России легко. Команда добыла комфортную победу со счётом 122:37.

В другом матче группы сборная Литвы уступила Венгрии — 70:73. 15 ноября сборная России примет на своей площадке Литву.

Албания — Россия — 37:122 (4:44, 17:21, 6:32, 10:25).