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Женская сборная России в матче с Албанией установила два рекорда

Баскетбол

В стартовом матче отборочного турнира Евробаскета-2019 женская сборная России в гостях разгромила команду Албании – 122:37.

Обыграв соперниц с таким счётом, россиянки в своём 219-м официальном матче установили сразу два рекорда. Во-первых, одержали самую крупную победу – с разностью «+85». Во-вторых, набрали 122 очка, сообщает официальный сайт РФБ.

Предыдущие высшие достижения российской сборной принадлежали матчу с Аргентиной на чемпионате мира-1998. Тогда наша команда записала на свой счет 107 очков и разгромила соперниц с 75-очковым перевесом – 107:32.

Женская сборная России разгромила Албанию в первом матче отбора ЧЕ-2019
Источник: Официальный сайт РФБ Сообщить об ошибке
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