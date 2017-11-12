Женская сборная России в матче с Албанией установила два рекорда

В стартовом матче отборочного турнира Евробаскета-2019 женская сборная России в гостях разгромила команду Албании – 122:37.



Обыграв соперниц с таким счётом, россиянки в своём 219-м официальном матче установили сразу два рекорда. Во-первых, одержали самую крупную победу – с разностью «+85». Во-вторых, набрали 122 очка, сообщает официальный сайт РФБ.

Предыдущие высшие достижения российской сборной принадлежали матчу с Аргентиной на чемпионате мира-1998. Тогда наша команда записала на свой счет 107 очков и разгромила соперниц с 75-очковым перевесом – 107:32.