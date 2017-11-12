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35 очков Казинса принесли победу «Нью-Орлеану», «Вашингтон» выиграл у «Атланты»

Баскетбол

Баскетболисты «Вашингтон Уизардс» нанесли «Атланте Хоукс» третье поражение в сезоне кряду, обыграв в домашнем матче со счётом 113:94.

Столичная команда выиграла все четыре четверти. Брэдли Бил набрал 19 очков, Маркиф Моррис и Келли Убре — по 18. В составе «Атланты» выделим результативную игру Торина Принса, записавшего на свой счёт 19 очков.

В параллельном матче субботнего вечера в НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» добился победы на домашнем паркете над «Лос-Анджелес Клипперс», результат игры — 111:103.

Главным творцом успеха «пеликанов» стал оформивший дабл-дабл Демаркус Казинс (35 очков и 15 подборов), очередной дабл-дабл в активе и у Энтони Дэвиса (15 очков и 10 подборов). Блэйк Гриффин в составе калифорнийской команды набрал 26 очков. «Клипперс» потерпели пятое поражение кряду.

НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
113 : 94 (20:19, 29:23, 27:25, 37:27)
Атланта Хоукс
Атланта
Вашингтон Уизардс: Бил - 19, Моррис - 18, Убре - 18, Уолл - 13, Скотт - 10, Микс - 8, Портер - 7, Маинми - 6, Маккалох - 5, Фрейзер - 4, Саторански - 3, Гортат - 2, Макклеллан, Майк, Робинсон, Смит
Атланта Хоукс: Принс - 19, Белинелли - 15, Дедмон - 13, Бэйзмор - 13, Дилэйни - 11, Шрёдер - 7, Айзея - 6, Бэббит - 5, Кавано - 3, Коллинс - 2, Бембри, Мускала, Бруссино, Ильясова, Магетти, Дорси, Пламли
НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
111 : 103 (31:26, 32:32, 25:24, 23:21)
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Казинс - 35, Дэвис - 25, Мур - 18, Диалло - 9, Холидей - 6, Кларк - 6, Каннингем - 5, Нельсон - 4, Миллер - 3, Ажинса, Хилл, Кук, Ашик, Аллен, Джексон, Рондо, Джонс
Лос-Анджелес Клипперс: Гриффин - 26, Риверс - 19, Л. Уильямс - 14, Джордан - 12, Эванс - 11, Торнвелл - 7, Рид - 7, Харрелл - 7, Беверли, Уильямс, Теодосич, Деккер, Галлинари, Джонсон, Уилсон
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Атланта Хоукс Вашингтон Уизардс Лос-Анджелес Клипперс Нью-Орлеан Пеликанс Блэйк Гриффин Брэдли Бил Демаркус Казинс Энтони Дэвис
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