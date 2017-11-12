35 очков Казинса принесли победу «Нью-Орлеану», «Вашингтон» выиграл у «Атланты»

Баскетболисты «Вашингтон Уизардс» нанесли «Атланте Хоукс» третье поражение в сезоне кряду, обыграв в домашнем матче со счётом 113:94.



Столичная команда выиграла все четыре четверти. Брэдли Бил набрал 19 очков, Маркиф Моррис и Келли Убре — по 18. В составе «Атланты» выделим результативную игру Торина Принса, записавшего на свой счёт 19 очков.



В параллельном матче субботнего вечера в НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» добился победы на домашнем паркете над «Лос-Анджелес Клипперс», результат игры — 111:103.



Главным творцом успеха «пеликанов» стал оформивший дабл-дабл Демаркус Казинс (35 очков и 15 подборов), очередной дабл-дабл в активе и у Энтони Дэвиса (15 очков и 10 подборов). Блэйк Гриффин в составе калифорнийской команды набрал 26 очков. «Клипперс» потерпели пятое поражение кряду.