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38 очков Хардена обеспечили «Хьюстону» домашнюю победу над «Мемфисом»

Баскетбол

Баскетболисты «Хьюстон Рокетс» взяли реванш за поражение от «Мемфис Гриззлиз» в конце октября, на этот раз дома победив соперников со счётом 111:96.

Игроки «Рокетс» обеспечили себе неплохой задел в первой четверти, выиграв её с разницей в 11 очков, и даже провал в заключительной четверти не помешал добиться успеха в домашнем матче. Очередной яркий матч провёл Джеймс Харден, набравший 38 очков, на счету Эрика Гордона 26 очков. Лучшим в составе гостей стал Тайрик Эванс с 22 очками.

НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Хьюстон Рокетс:
Мемфис Гриззлиз:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мемфис Гриззлиз Хьюстон Рокетс Джеймс Харден Эрик Гордон
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