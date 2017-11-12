38 очков Хардена обеспечили «Хьюстону» домашнюю победу над «Мемфисом»

Баскетболисты «Хьюстон Рокетс» взяли реванш за поражение от «Мемфис Гриззлиз» в конце октября, на этот раз дома победив соперников со счётом 111:96.



Игроки «Рокетс» обеспечили себе неплохой задел в первой четверти, выиграв её с разницей в 11 очков, и даже провал в заключительной четверти не помешал добиться успеха в домашнем матче. Очередной яркий матч провёл Джеймс Харден, набравший 38 очков, на счету Эрика Гордона 26 очков. Лучшим в составе гостей стал Тайрик Эванс с 22 очками.