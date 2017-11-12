«Голден Стэйт» одержал шестую победу кряду, справившись с «Филадельфией»

Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» нанесли поражение соперникам из «Филадельфии Сиксерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА, игра завершилась со счётом 135:114.



Ключевой стала третья четверть противостояния, которую действующие чемпионы НБА выиграли с разницей в 15 очков. 74 очка в матче на троих набрали лидеры «Голден Стэйт» Кевин Дюрант (29), Клэй Томпосон (23) и Стивен Карри (22).



Эта победа стала для «Уорриорз» 10-й в сезоне и шестой кряду.

Видео лучших эпизодов тройки лидеров «Голден Стэйт» можно посмотреть в официальном "твиттере" НБА.

В другом матче игрового вечера «Милуоки Бакс» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» (98:90).