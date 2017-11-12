До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Голден Стэйт» одержал шестую победу кряду, справившись с «Филадельфией»

Баскетбол

Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» нанесли поражение соперникам из «Филадельфии Сиксерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА, игра завершилась со счётом 135:114.

Ключевой стала третья четверть противостояния, которую действующие чемпионы НБА выиграли с разницей в 15 очков. 74 очка в матче на троих набрали лидеры «Голден Стэйт» Кевин Дюрант (29), Клэй Томпосон (23) и Стивен Карри (22).

Эта победа стала для «Уорриорз» 10-й в сезоне и шестой кряду.

Видео лучших эпизодов тройки лидеров «Голден Стэйт» можно посмотреть в официальном "твиттере" НБА.

В другом матче игрового вечера «Милуоки Бакс» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» (98:90).

НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
135 : 114 (32:28, 33:36, 36:21, 34:29)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Голден Стэйт Уорриорз: Дюрант - 29, Томпсон - 23, Карри - 22, Янг - 13, Грин - 10, Макги - 8, Касспи - 7, Уэст - 4, Пачулия - 4, Луни - 4, Ливингстон - 2, Маккоу - 2, Джонс, Кук, Игуодала, Белл, Буше
Филадельфия Сиксерс: Редик - 17, Луваву - 15, Шарич - 14, Симмонс - 13, Эмбиид - 12, Ковингтон - 11, Холмс - 9, Андерсон - 8, Макконнел - 6, МакАду - 5, Джонсон, Паллен, Коркмаз, Окафор, Бэйлесс, Стаускас, Фульц
НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
98 : 90 (24:17, 27:32, 26:18, 21:23)
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Брогдон - 16, Миддлтон - 13, Бледсо - 11, Деллаведова - 10, Хенсон - 8, Лиггинс - 5, Мейкер - 2, Телетович, Боломбой, Браун, Вон, Терри, Уилсон, Паркер, Пэйтон II, Снелл
Лос-Анджелес Лейкерс: Кузма - 21, Болл - 19, Рэндл - 17, Лопес - 10, Кларксон - 8, Ингрэм - 8, Колдуэлл-Поуп - 7, Блю, Брайант, Богут, Зубац, Денг, Брюэр, Карузо, Харт, Нэнс, Эннис
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Лос-Анджелес Лейкерс Милуоки Бакс Филадельфия Сиксерс Кевин Дюрант Клэй Томпсон Стивен Карри
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент