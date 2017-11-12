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«Бруклин» проиграл «Юте» в гостях, Мозгов набрал 3 очка за 10 минут

Баскетбол

Баскетболисты «Бруклин Нетс» уступили соперникам из «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА, игра в Солт-Лейк-Сити завершилась со счётом 114:106.

Хозяева добились преимущества в 16 очков по итогам первой половины матча. Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов вышел на паркет в стартовом составе, провёл в игре 10 минут, за это время записав в свой актив 3 очка, 1 подбор, 1 перехват и 1 блок-шот.

Лучшими на паркете стали Д'Анджело Расселл и Донован Митчелл, которые набрали за свои команды по 26 очков.

В другом матче игрового вечера баскетболисты «Финикс Санз» победили соперников из «Миннесоты Тимбервулвз» (118:110).

НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
114 : 106 (25:25, 36:20, 24:30, 29:31)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Митчелл - 26, Фэйворс - 24, Худ - 19, Инглс - 17, Рубио - 10, Сефолоша - 9, Бёркс - 6, Нето - 3, О'Нил, Гобер, Юдо, Уолтерс, Джонсон, Йеребко, Экзам, Брэдли, Гриффин
Бруклин Нетс: Расселл - 26, Холлис-Джефферсон - 19, Кэрролл - 15, Букер - 12, Эйси - 8, ЛеВерт - 8, Уайтхед - 8, Краббе - 4, Харрис - 3, Мозгов - 3, Зеллер, Аллен, Килпатрик, Динуайдди, Уаттара, Уайли, Лин
НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
118 : 110 (19:28, 37:32, 29:28, 33:22)
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Финикс Санз: Уоррен - 35, Букер - 35, Крисс - 13, Джеймс - 9, Джексон - 8, Бендер - 8, Лень - 4, Чендлер - 4, Юлис - 2, Питерс, Рид, Дэниелс, Монро, Дадли, Джонс, Найт, Уильямс
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 27, Батлер - 25, Таунс - 17, Гибсон - 16, Мухаммад - 9, Тиг - 8, Бьелица - 6, Джонс - 2, Браун, Олдрич, Брукс, Дьенг, Джорджес-Хант, Кроуфорд, Паттон
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бруклин Нетс Миннесота Тимбервулвз Финикс Санз Юта Джаз Д'Анджело Расселл Тимофей Мозгов
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