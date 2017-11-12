«Бруклин» проиграл «Юте» в гостях, Мозгов набрал 3 очка за 10 минут

Баскетболисты «Бруклин Нетс» уступили соперникам из «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА, игра в Солт-Лейк-Сити завершилась со счётом 114:106.



Хозяева добились преимущества в 16 очков по итогам первой половины матча. Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов вышел на паркет в стартовом составе, провёл в игре 10 минут, за это время записав в свой актив 3 очка, 1 подбор, 1 перехват и 1 блок-шот.



Лучшими на паркете стали Д'Анджело Расселл и Донован Митчелл, которые набрали за свои команды по 26 очков.



В другом матче игрового вечера баскетболисты «Финикс Санз» победили соперников из «Миннесоты Тимбервулвз» (118:110).