«Сан-Антонио» разгромил «Чикаго», «Денвер» выиграл у «Орландо»

Баскетболисты «Сан-Антонио Спёрс» нанесли сокрушительное поражение «Чикаго Буллз» на домашнем паркете, игра завершилась со счётом 133:94. Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Поу Газоль, который оформил дабл-дабл (21 очко и 10 подборов).



В другом матче игрового вечера результативная игра защитника «Денвер Наггетс» Джамала Маррэя принесла его команде победу над «Орландо Мэджик» со счётом 125:107. В активе Маррея 32 очка, и это его рекорд результативности в карьере.

Лучшие моменты баскетбола Маррея можно посмотреть в официальном "твиттере" НБА.