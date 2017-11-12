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«Сан-Антонио» разгромил «Чикаго», «Денвер» выиграл у «Орландо»

Баскетбол

Баскетболисты «Сан-Антонио Спёрс» нанесли сокрушительное поражение «Чикаго Буллз» на домашнем паркете, игра завершилась со счётом 133:94. Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Поу Газоль, который оформил дабл-дабл (21 очко и 10 подборов).

В другом матче игрового вечера результативная игра защитника «Денвер Наггетс» Джамала Маррэя принесла его команде победу над «Орландо Мэджик» со счётом 125:107. В активе Маррея 32 очка, и это его рекорд результативности в карьере.

Лучшие моменты баскетбола Маррея можно посмотреть в официальном "твиттере" НБА.

НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
133 : 94 (37:15, 26:32, 34:23, 36:24)
Чикаго Буллз
Чикаго
Сан-Антонио Спёрс: Пау Газоль - 21, Мюррей - 17, Дав. Бертанс - 16, Пол - 15, Гэй - 15, Олдридж - 14, Форбс - 13, Андерсон - 13, Миллз - 5, Хиллиард - 2, Костелло - 2, Ловернь, Леонард, Джинобили, Грин, Паркер, Уайт
Чикаго Буллз: Лопес - 17, Портис - 17, Данн - 15, Грант - 9, Валентайн - 9, Фелисио - 8, Фелдер - 6, Маркканен - 6, Холидей - 3, Пондекстер - 2, Ципсер - 2, Миротич, Арчидиаконоу, Лавин, Блэкени, Нваба, Пэйн
НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
125 : 107 (39:23, 31:24, 28:30, 27:30)
Орландо Мэджик
Орландо
Денвер Наггетс: Маррей - 32, Бартон - 26, Миллсэп - 16, Чендлер - 13, Йокич - 12, Мудиэй - 12, Фарид - 6, Бисли - 4, Лайлз - 2, Пламли - 2, Эрнангомес, Артур, Лайдон, Крэйг, Моррис, Харрис, Джефферсон
Орландо Мэджик: Спейтс - 19, Симмонс - 18, Фурнье - 18, Гордон - 13, Росс - 10, Вучевич - 8, Мэк - 7, Бийомбо - 6, Аффлало - 5, Айзек - 2, Хезонья - 1, Пэйн, Пэйтон, Берч, Огастин, Артис, Ивунду
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Денвер Наггетс Орландо Мэджик Сан-Антонио Спёрс Чикаго Буллз Джамал Маррей Пау Газоль
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