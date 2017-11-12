Болл стал самым молодым игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл

Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл стал самым молодым баскетболистом в истории НБА, оформившим трипл-дабл. В матче с «Милуоки Бакс» он записал на свой счёт 17 очков, 12 подборов и 12 передач в возрасте 20 лет и 15 дней. Болл превзошёл достижение Леброна Джеймса на пять дней.



Добавим также, что дабл-дабл (11 подборов и 10 передач) Болл оформил ещё в первой половине.



Впрочем, рекорд защитника не помог команде из Лос-Анджелеса избежать третьего поражения в чемпионате кряду (90:98).

Лучшие фрагменты игры рекордсмена можно посмотреть в официальном «твиттере» НБА.