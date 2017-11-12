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«Кливленд» выиграл у «Далласа», Лав и Джеймс отметились дабл-даблами

Баскетбол

Баскетболисты «Кливленд Кавальерс» добились победы над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА, игра завершилась со счётом 111:104.

Переломной стала третья четверть противостояния, которую гости из Огайо выиграли с разницей в 12 очков. Лучшим на паркете стал Кевин Лав, набравший 29 очков и 15 подборов, дабл-дабл оформил и его партнёр по «Кливленду» Леброн Джеймс (19 очков и 11 подборов). В составе «Маверикс» дабл-дабл на счету Харрисона Барнса (23 очка и 12 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
104 : 111 (23:29, 29:20, 22:34, 30:28)
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Даллас Маверикс: Барнс - 23, Смит - 19, Новицки - 14, Мэттьюз - 12, Харрис - 9, Бареа - 9, Феррелл - 7, Межри - 6, Пауэлл - 3, Карри, Клебер , Макробертс, Ноэль, Мотли, Клавелл, Финни-Смит, Уитей
Кливленд Кавальерс: Лав - 29, Джеймс - 17, Смит - 17, Краудер - 15, Корвер - 13, Грин - 8, Шамперт - 4, Уэйд - 3, Кальдерон, Жижич, Томпсон, Томас, Роуз, Фрай, Холланд, Перрантес, Осман
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Маверикс Кливленд Кавальерс Кевин Лав Леброн Джеймс
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