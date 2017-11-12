Баскетболисты «Кливленд Кавальерс» добились победы над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА, игра завершилась со счётом 111:104.
Переломной стала третья четверть противостояния, которую гости из Огайо выиграли с разницей в 12 очков. Лучшим на паркете стал Кевин Лав, набравший 29 очков и 15 подборов, дабл-дабл оформил и его партнёр по «Кливленду» Леброн Джеймс (19 очков и 11 подборов). В составе «Маверикс» дабл-дабл на счету Харрисона Барнса (23 очка и 12 подборов).
«Кливленд» выиграл у «Далласа», Лав и Джеймс отметились дабл-даблами
Баскетболисты «Кливленд Кавальерс» добились победы над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА, игра завершилась со счётом 111:104.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке