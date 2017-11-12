Лонзо Болл: меня не интересует собственный рекорд

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл после матча регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс» дал понять, что ставит командные успехи гораздо выше личных достижений.



«Меня не интересует собственный рекорд. Я лишь хотел выиграть этот поединок. Мне казалось, что у нас были хорошие шансы победить, но в итоге нам это не удалось», – цитирует Болла ESPN.



Встреча завершилась поражением «Лейкерс» со счётом 90:98, а защитник в ней набрал 17 очков, совершил 12 подборов и отдал 13 передач, став самым молодым игроком, оформившим трипл-дабл, в истории лиги.

Болл стал самым молодым игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл