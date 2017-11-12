До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бретт Браун: играя против «Голден Стэйт», не имеешь права на ошибку

Баскетбол

Главный тренер «Филадельфия Сиксерс» Бретт Браун после матча регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорроиоз» отдал должное силе соперника.

«Играя против «Голден Стэйт», понимаешь, что не имеешь права ни на одну ошибку. Эта команда невероятно мощно действует в нападении», – цитирует Брауна ESPN.

Встреча завершилась поражением «Филадельфии» со счётом 114:135, а «Уорриорз» в ней реализовали 58,5 % бросков с игры, включая 51,9 % трёхочковых, и 96,2 % штрафных, а также отдали 31 результативную передачу.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Филадельфия Сиксерс Бретт Браун
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент