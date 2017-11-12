Бретт Браун: играя против «Голден Стэйт», не имеешь права на ошибку

Главный тренер «Филадельфия Сиксерс» Бретт Браун после матча регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорроиоз» отдал должное силе соперника.



«Играя против «Голден Стэйт», понимаешь, что не имеешь права ни на одну ошибку. Эта команда невероятно мощно действует в нападении», – цитирует Брауна ESPN.



Встреча завершилась поражением «Филадельфии» со счётом 114:135, а «Уорриорз» в ней реализовали 58,5 % бросков с игры, включая 51,9 % трёхочковых, и 96,2 % штрафных, а также отдали 31 результативную передачу.