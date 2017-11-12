До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Роскошные данки Адетокунбо и Эмбиида – в топ-10 дня в НБА

Баскетбол

Официальный сайт НБА представил ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли роскошные данки лёгкого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и центрового «Филадельфия Сиксерс» Джоэла Эмбиида, эффектный проход с затяжным полётом разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Джона Уолла, а также шикарный аллей-уп в исполнении игроков «Денвер Наггетс» Николы Йокича и Кеннета Фарида.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе Youtube.

Источник: NBA Сообщить об ошибке
Теги
Джон Уолл Джоэл Эмбиид Кеннет Фарид Никола Йокич Яннис Адетокунбо
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент