Роскошные данки Адетокунбо и Эмбиида – в топ-10 дня в НБА

Официальный сайт НБА представил ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли роскошные данки лёгкого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и центрового «Филадельфия Сиксерс» Джоэла Эмбиида, эффектный проход с затяжным полётом разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Джона Уолла, а также шикарный аллей-уп в исполнении игроков «Денвер Наггетс» Николы Йокича и Кеннета Фарида.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе Youtube.