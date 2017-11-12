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Люк Уолтон: после трипл-дабла СМИ наконец отстанут от Лонзо Болла

Баскетбол

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон считает, что трипл-дабл разыгрывающего его команды Лонзо Болла в матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс» остановит поток критики в адрес игрока.

«После трипл-дабла СМИ наконец отстанут от Лонзо. Но не думаю, что для него это имеет значение. Болла интересуют только победы. Мы все хорошо знаем, что трипл-дабл для него ничего не значит», – цитирует Уолтона Yahoo Sports.

Встреча завершилась поражением «Лейкерс» со счётом 90:98, а Болл в ней набрал 17 очков, совершил 12 подборов и отдал 13 передач.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Лос-Анджелес Лейкерс Лонзо Болл Люк Уолтон
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