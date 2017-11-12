Уолл: чтобы я смог выйти на матч с «Атлантой», мне поставили две капельницы

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл объяснил причины своей относительно слабой игры в матче регулярного чемпионата НБА с «Атланта Хоукс» недомоганием.



«У меня не было обычного напора и энергии. Со мной опять случился приступ мигрени, а кроме того, я ещё и простудился. Я даже не разминался перед поединком. Мне пришлось поставить две капельницы, чтобы хватило сил выйти на паркет», – цитирует Уолла ESPN.



Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счётом 113:94, а защитник в ней набрал 13 очков и отдал 5 передач за 24 минуты.