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Батлер: у «Миннесоты» не будет ни малейших проблем в нападении весь сезон

Баскетбол

Атакующий защитник «Миннесота Тимбервулвз» Джимми Батлер после матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санс» чётко разделил сильные и слабые стороны команды.

«У «Миннесоты» не будет ни малейших проблем в нападении весь сезон. Но и мы сами, и все вокруг будут говорить, что мы очень слабо играем в обороне. На данный момент это наш самый большой недостаток. И пока мы его не исправим, будем регулярно проигрывать», – цитирует Батлера ESPN.

Встреча завершилась поражением «Тимбервулвз» со счётом 110:118.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Миннесота Тимбервулвз Джимми Батлер
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