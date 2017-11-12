Батлер: у «Миннесоты» не будет ни малейших проблем в нападении весь сезон

Атакующий защитник «Миннесота Тимбервулвз» Джимми Батлер после матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санс» чётко разделил сильные и слабые стороны команды.



«У «Миннесоты» не будет ни малейших проблем в нападении весь сезон. Но и мы сами, и все вокруг будут говорить, что мы очень слабо играем в обороне. На данный момент это наш самый большой недостаток. И пока мы его не исправим, будем регулярно проигрывать», – цитирует Батлера ESPN.



Встреча завершилась поражением «Тимбервулвз» со счётом 110:118.