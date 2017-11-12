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Карлайл: Ноэлю нужно заслужить игровое время

Баскетбол

Главный тренер «Даллас Маверикс» Рик Карлайл объяснил, почему центровой команды Нерленс Ноэль не принимал участия в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс».

«Ноэлю нужно заслужить игровое время. На данный момент всё сводится к конкуренции между ним и Сала Межри. Межри свои минуты заработал. Нет никакой дискриминации Нерленса. Всё очень просто: ты работаешь и, если делаешь это хорошо, получаешь игровое время. Нужно сражаться за место в составе», – цитирует Карлайла ESPN.

В нынешнем сезоне 23-летний Ноэль набирает по 5,5 очка и совершает по 5,6 подбора за 17 минут в среднем за игру.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Даллас Маверикс Нерленс Ноэль Рик Карлайл
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