Леброн Джеймс: «Нью-Йорк» упустил шанс, не выбрав на драфте Денниса Смита

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс после матча регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» высоко оценил действия разыгрывающего соперника Денниса Смита-младшего.



«Нью-Йорк» упустил отличную возможность, не выбрав на драфте Смита, а «Даллас» заполучил бриллиант. Деннис должен был стать игроком «Никс». Хотя в «Маверикс», конечно, рады тому, что этого не случилось», – цитирует Джеймса ESPN.



На драфте 2017 года «Нью-Йорк» под восьмым номером выбрал разыгрывающего Франка Нтиликина, а «Даллас» под девятым – Смита.