Ланге: мне очень нравится в сборной России

Главный тренер женской сборной России по баскетболу Олаф Ланге поделился впечатлениями от дебютного матча во главе национальной сборной, который его подопечные провели с Албанией (122:37).

«Я доволен тем, как интенсивно команда сыграла в защите. Те вещи, над которыми мы много работали на сборах — защита, подборы, переход в атаку – сегодня хорошо получались. Были некоторые ошибки, но в целом, за исключением второй четверти, игра мне понравилась. Атмосфера в команде отличная, девушки хорошо играют вместе, стараются. Так что теперь мы в хорошем настроении отправляемся готовиться к матчу с Литвой.



Руководить сборной России в первом официальном матче было особенным моментом. Перед матчем, когда все игроки встали рядом, у всех на майках написано «Россия», вокруг персонал сборной. Да, это воодушевляет! Вообще я очень благодарен. В течение одного года мне удалось поработать сначала со сборной Австралии, а теперь — с российской командой. Это здорово. И я рад тому, как команда включилась в работу: игроки отзываются на наши пожелания, выполняют установки. Мне очень нравится в сборной России, и, надеюсь, мы продолжим вместе идти к успеху», — приводит слова Ланге официальный сайт Российской федерации баскетбола.

