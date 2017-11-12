Дюрант: Эмбиид много разговаривает, было весело

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант после победы над «Филадельфией Сиксерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА ответил на вопрос о перепалке с центровым соперников Джоэлом Эмбиидом по ходу встречи. Игра завершилась со счётом 135:114.

«Джоэл Эмбиид много разговаривает, но мне нужна была эта энергия. Я знал, что, если я брошу ему пару слов, он найдёт, чем ответить. Так что это было весело. Я знаю Джоэла с тех пор, как он пришёл в лигу, поэтому ничего личного», — цитирует игрока ESPN.