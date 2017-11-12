«Кливленд» заинтересован в Монро

Руководство «Кливленд Кавальерс» заинтересовано в услугах центрового «Финикс Санз» Грега Монро. Последний оказался в команде из Аризоны в результате обмена Эрика Бледсо в «Милуоки Бакс». Руководство «Финикса» практически сразу объявило, что в скором времени намерено избавиться от игрока.

В качестве нового потенциального работодателя Монро значится «Кливленд», сообщает Uproxx. Команда из Огайо испытывает проблемы с позицией центрового после травмы Тристана Томпсона. Вместе с тем, для подписания Монро руководству клуба придётся делать перестановки в составе, так как на данный момент в ростере «Кливленда» нет места для ещё одного новобранца.

В минувшем регулярном чемпионате Монро провёл за «Милуоки» 81 матч, набирая в них 11,7 очка, совершая 6,6 подбора и раздавая 2,3 передачи.