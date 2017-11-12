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Спахия может не попасть на игру с «Химками» в Евролиге

Баскетбол

Главный тренер «Маккаби Тель-Авив» Невен Спахия может пропустить матч седьмого тура Евролиги с «Химками» из-за того, что у него закончились страницы в паспорте, сообщает Eurohoops.

В связи с этим наставник команды не смог получить визу для въезда на территорию Российской Федерации. Израильская команда надеется решить этот вопрос в кратчайшие сроки.

Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
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