Обрадович: «Локомотиву-Кубань» повезло, что ВЭФ не очень силён

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович остался недоволен сосредоточенностью своих подопечных на игре в победном матче против ВЭФа (83:70).



«Хорошо, что мы выиграли сегодня. Хоть мы владели инициативой и бились до самого конца, я не всем доволен. Мы были немного расслаблены. Возможно, сказалось путешествие в Белград в рамках Еврокубка. Мы были недостаточно сфокусированы на игре. Нам сегодня немного повезло, что наш соперник был не такой сильный. Но нам нужно работать лучше и учиться на наших ошибках. Топ-команды не простят нас за такое отношение. Нужно в каждом матче играть максимально хорошо», — приводит слова Обрадовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.