Мазурс: «Парма» получала удовольствие от игры с лучшей командой Европы

Главный тренер «Пармы» Николайс Мазурс прокомментировал итоги матча с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, который закончился победой «армейцев» со счётом 101:94.



«Думаю, что для нас игра получилась довольно успешной. Во-первых, стоит отметить наш процент попадания, который позволил нам оставаться в игре на протяжении всей встречи. Мы сыграли уже пять игр и не могли добиться этого процента. В предсезонке мы играли девять матчей, и у нас был такой результат, но, вступив в регулярный сезон, ребята оказались под давлением. Эта игра помогла нам почувствовать уверенность, что мы можем хорошо играть и выигрывать у своих соперников.



Я понимаю, что у ЦСКА серьёзный график, у них по три игры в неделю, им было тяжело сконцентрироваться, но в концовке класс взял своё.



Ответная игра? До неё очень далеко. Игра от игры очень отличается, все игры разные. У нас были проблемы в матчах то с составом, то ещё с чем-нибудь. Поэтому занимаем только предпоследнее место в таблице. Нам нужно добавлять и выигрывать свои матчи.



Игроки ощущали внутреннюю свободу в матче с ЦСКА, они получали удовольствие от игры с лучшей командой Европы. Нужно было показать всё, что можешь. Раскрепощённость дала нам уверенность и точность в бросках. В своём темпе ребята могли использовать наши наработки, игроки показали свои индивидуальные качества, поэтому, думаю, это был неплохой матч для нас.



В концовке ЦСКА напористо играл на проход, они постоянно использовали эту ситуацию Были моменты, где судья мог не свистнуть, в концовке было много штрафных, стало тяжелее. В этот момент нам нужно было ответить двумя точными бросками, но мы не смогли это сделать, и в концовке уже было невозможно переломить ход встречи в свою пользу», — приводит слова Мазурса корреспондент «Чемпионата».