Итудис: «Парме» по силам выйти в «Финал четырёх» в нынешнем сезоне

Главный тренер ЦСКАДимитрис Итудис прокомментировал итоги матча с «Пармой» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, который закончился победой «армейцев» со счётом 101:94.



«Поздравляю команду с победой, это была наша третья игра за неделю. Поэтому нам не хватало концентрации, не хватало старания, особенно в первой половине встречи в защите. Соперники делали много свободных бросков, хорошо двигали мяч, высокий процент попадания был обусловлен тем, что соперник хорошо организовывал атаку. Поэтому первая половина осталась за ними.



Во второй половине мы начали лучше играть в защите, снизили процент попаданий соперника и с дальней, и с ближней дистанции, лучше двигали мяч и добились победы. Даже при том, что игра получилась довольно сложной, я постарался разделить время между игроками. Следующая неделя нам предстоит сложная. Хочу пожелать «Парме» удачи в этом сезоне, если они будут продолжать в том же духе, то им по силам выйти в плей-офф, а быть может, и в «Финал четырёх», — приводит слова Итудиса корреспондент «Чемпионата».