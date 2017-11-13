Гайитис: «Локомотив» предложил нам очень агрессивный баскетбол

Главный тренер ВЭФа Янис Гайитис прокомментировал матч с «Локомотивом-Кубань», закончившийся поражением латвийской команды со счётом 70:83.



«Мы не очень довольны, что проиграли. Но меня радует, что ребята проявили сегодня характер и все лучшие человеческие качества. Что касается баскетбольной составляющей, то мы всегда хотим большего. «Локомотив» предлагал нам очень агрессивный баскетбол, особенно в защите. Нам сегодня немного не хватало скорости, также на результате сказалось большое количество потерь — 17 за игру — это слишком много для нас», — цитирует Гайитиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.