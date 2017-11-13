«Хьюстон» разгромил «Индиану», одержав 6-ю победу кряду, Харден набрал 26 очков

«Хьюстон Рокетс» разгромил «Индиану Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе и завершилась со счётом 118:95 в пользу гостей. По ходу встречи «Пэйсерс» ни разу не вели в счёте.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джеймс Харден, на счету которого 26 очков и 15 передач. Эрик Гордон набрал 21 очко, у Клинта Капелы — 20 очков и 17 подборов. У «Индианы» 28 очков в активе Виктора Оладипо.

«Хьюстон» продлил свою победную серию до шести матчей. «Индиана» потерпела пятое поражение в последних шести играх.