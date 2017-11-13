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37 очков Джорджа помогли «Оклахома-Сити» победить «Даллас»

Баскетбол

«Оклахома-Сити Тандер» одержал уверенную победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Чизпик Энерджи-Арене» в Оклахома-Сити и завершилась со счётом 112:99 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Пол Джордж, набравший 37 очков. Ещё 27 очков набрал Расселл Уэстбрук. У «Далласа» дабл-дабл оформил Харрисон Барнс — 22 ока, 13 подборов. Ещё 18 очков в активе Йоги Феррелла.

Это поражение стало для «Маверикс» девятым в последних десяти играх.

НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2017, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
112 : 99 (18:20, 26:22, 39:25, 29:32)
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Джордж - 37, Уэстбрук - 27, Грант - 10, Хьюстис - 9, Паттерсон - 7, Фелтон - 6, Джонсон - 5, Роберсон - 3, Фергюсон - 3, Абринес - 3, Синглер - 2, Коллисон, Энтони, Дозьер, Адамс, Хэмилтон
Даллас Маверикс: Барнс - 22, Феррелл - 18, Смит - 15, Пауэлл - 11, Бареа - 9, Новицки - 5, Клавелл - 5, Финни-Смит - 5, Межри - 4, Уитей - 2, Клебер - 2, Мэттьюз - 1, Макробертс, Ноэль, Мотли, Карри, Харрис
Энтони: все в «Оклахоме» должны понимать свою ответственность за происходящее
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Маверикс Оклахома-Сити Тандер Пол Джордж
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