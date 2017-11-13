37 очков Джорджа помогли «Оклахома-Сити» победить «Даллас»

«Оклахома-Сити Тандер» одержал уверенную победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Чизпик Энерджи-Арене» в Оклахома-Сити и завершилась со счётом 112:99 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Пол Джордж, набравший 37 очков. Ещё 27 очков набрал Расселл Уэстбрук. У «Далласа» дабл-дабл оформил Харрисон Барнс — 22 ока, 13 подборов. Ещё 18 очков в активе Йоги Феррелла.

Это поражение стало для «Маверикс» девятым в последних десяти играх.