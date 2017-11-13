Кириленко: Быков может сделать успешную тренерскую карьеру

Президент РФБ Андрей Кириленко считает, что у Сергея Быкова большое будущее на тренерском поприще.



«Для нас важно, чтобы игроки, которые много лет выступали за сборную, возвращались в неё в другом качестве. Анна Петракова вошла в тренерский штаб женской сборной России, Светлана Абросимова стала генеральным менеджером женской команды, Мария Степанова проходит стажировку от РФБ в системе ФИБА, а Сергей Быков сразу после окончания карьеры присоединился к мужской сборной и помог Сергею Базаревичу на Евробаскете.



Кому, если не им, получив новые знания, продолжать славную историю российского баскетбола? Если говорить конкретно про Быкова, то я считаю, что он может сделать успешную тренерскую карьеру. Он обладает сильным характером и глубокими познаниями в баскетболе. Сейчас у него хорошая возможность поработать с Базаревичем и набраться необходимого опыта», – приводят слова Кириленко «Известия».

Сергей Быков продолжит работу в сборной России